पश्चिम बंगाल में भाजपा को बड़ा झटका, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ रद्द

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्य को बड़ा झटका लगा है। उनका पश्चिम बंगाल दौरा रद्द हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पश्चिम बंगाल में होने वाली रैली को पश्चिम बंगाल सरकार ने इजाजत नहीं दी है। इस बारे में यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है।



बताया गया है कि बिना किसी पूर्व सूचना के पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से रविवार को होने वाली चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की रैली को मना कर दिया गया है। दरअसल यहां चॉपर उतराने की इजाजत ना मिलने के कारण उनका दौरा रद्द हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले महीने ही भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के चॉपर को भी उतारने की इजाजत नहीं दी गई थी, जिसके चलते उनकी रैली भी रद्द हो गई थी।

Uttar Pradesh Chief Minister Office: The permission for the CM Yogi Adityanath's rally in West Bengal today has been declined by the West Bengal government without any prior notice. (File pic) pic.twitter.com/FQmTbsG1fV