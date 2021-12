भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित 19 राजनीतिक दलों ने साल 2021 में पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनावों के दौरान 1,100 करोड़ से अधिक रुपए हासिल किए थे। वहीं इन दलों ने चुनावों में करीब 500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च भी किए हैं।

