स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा,ओमिक्रॉन वेरिएंट में वे सभी एलिमेंट्स हैं, जो भारत में ला सकते हैं कोरोना की तीसरी लहर

विशेषज्ञों का कहना है कि हाल ही में सामने आए कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट में वे सभी एलिमेंट्स हैं, जो भारत में कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकते हैं।

corona omicron variant has all features to lead third wave in india