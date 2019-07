चंद्रयान-2 से भारत का झंडा बुलंद, लेकिन कांग्रेस-बीजेपी में श्रेय लेने की होड़

नई दिल्ली। इसरो ने चंद्रयान-2 मिशन की लॉन्चिंग कर बेशक दुनिया में भारत का झंड़ा बुलंद कर दिया, लेकिन राजनेताओं इसमें भी राजनीति खोज ली है। कांग्रेस ने Chandrayaan 2 की सफलता के लिए जवाहर लाल नेहरू और मनमोहन सिंह को याद किया। तो पलटवार करते हुए बीजेपी ने इसे दुखद बताया है।

नेहरू को याद करने का वक्त: कांग्रेस

चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग पर कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पहले भारतीय वैज्ञानिकों और इसरो को बधाई दी गई। इसके कुछ ही देर बाद एक और ट्वीट किया गया, जिसे लेकर विवाद हो गया।

कांग्रेस ने लिखा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित Jawahar Lal Nehru के दूरदर्शी कदम को याद करने का ये एक अच्छा समय है। जिसकी वजह से 1962 में ही INCOSPAR के जरिए भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव पड़ी।

बाद में इसी ने इसरो का रूप लिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी याद किया जाना चाहिए, जिन्होंने 2008 में चंद्रयान-2 को स्वीकृति प्रदान की।

चंद्रयान-2: इसरो चीफ ने भावुक होकर कहा- पूरी टीम को सलाम

This is a good time to remember the visionary move of India's first PM Pandit Jawaharlal Nehru to fund space research through INCOSPAR in1962 which later became ISRO . And also Dr. Manmohan Singh for sanctioning the #Chandrayan2 project in 2008. pic.twitter.com/2Tje349pa0

ये भारतीयों के लिए गौरव का पल: बीजेपी

मून मिशन के लिए नेहरु और मनमोहन को श्रेय दिए जाने पर बीजेपी बिफर गई। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कांग्रेस के ट्वीट पर ही पलटवार किया।

पात्रा ने लिखा कि वास्तव में ये बहुत दुखद है। सभी भारतीय नागरिकों को गौरवान्वित करने वाला पल है। इसे राजनीति के दायरे में नहीं लाना चाहिए।

वैसे जब भविष्य में कोई नेतृत्व नहीं दिखाई देता तो अपने आपको प्रासंगिक बनाए रखने के लिए अतीत में वापस जाना पड़ता है। दुखद है कि कांग्रेस के साथ यही हो रहा है।

इसरो का मिशन चंद्रयान 2 लॉन्चः भारत ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास

This is really demeaning..

It’s a proud moment for every Indian

Shouldn’t have been drawn into the political arena

By the way when there is No future leadership in view there’s a tendency to fall back on the past to stay relevant ..sadly this is what has happened to the Congress https://t.co/fnYyaT3hES