मुंबई में ‘स्कूल जिहाद’,’164 स्कूल अवैध चल रहे हैं’, किरीट सोमैया ने वीडियो जारी कर लगाए गंभीर आरोप

उन्होंने आगे बताया, इन स्कूलों में 145 इंग्लिश स्कूल है, 4 हिंदी और 4 मराठी हैं। 11 तो उर्दू मीडियम के स्कूल हैं। इन सभी को मुस्लिम लैंड माफिया ने जमीन पर कब्जा करने के लिए इसे स्कूल का नाम दिया है। किरीट सोमैया के मुताबिक उन्होंने जिन स्कूलों का दौरा किया है जो मानखुर्द, गोवंडी, कुर्ला, मालवणी में हैं जो बहुल मुस्लिम इलाका है. बीजेपी नेता सोमैया ने कहा, बच्चों के नाम से ये लोग लैंड जिहाद कर रहे हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पास के स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा।