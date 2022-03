उत्तराखंड में सरकार बनाने में हो रही देरी, मुख्यमंत्री नहीं बल्कि कुछ और ही है वजह

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक सरकार के गठन से लेकर अगले मुख्यमंत्री तक कोई खबर सामने नहीं आई है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हारने के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे, कि इस वजह से सरकार गठन में देरी होगी, लेकिन अब इसके पीछे कोई और ही वजह बताई जा रही है।

उत्तराखंड ( Uttarakhand ) के नतीजे आने के बाद बीजेपी ( BJP ) की शानदार जीत तो दर्ज कर ली है, लेकिन अब तक सरकार गठन को लेकर कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की ओर से सरकार के गठन और सीएम फेस को लेकर कोई जानकारी सामने आएगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। दरअसल बीजेपी के हलकों में यह चर्चा है कि नई सरकार के गठन में कुछ देरी हो सकती है। हालांकि इसकी वजह मुख्यमंत्री का संकट नहीं है।

