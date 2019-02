भाजपा ने सांसदों को व्हिप जारी किया, 5 से 8 फरवरी तक संसद में रहने को कहा

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में जारी सियासी घमासान के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर संसद में मौजूद रहने को कहा है। भाजपा ने 5 से 8 फरवरी तक सभी सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा में मौजूद रहने को कहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संसद के इस बजट सत्र में सरकार कई बिल को पारित कराना चाहती है। मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन बिल, तीन तलाक, महिला आरक्षण जैसे कई बिल को संसद में पास कराना चाह रही है।

BJP has also issued whip for its Lok Sabha MPs, asking them to be present in the House on February 5 and 7. #BudgetSession https://t.co/pk8ttG7RnQ