मराठा आरक्षण पर बीजेपी विधायकों का विधान परिषद से वॉकआउट, कहा, सवालों से भाग रही है सरकार

नई दिल्ली। मराठा आरक्षण पर बीजेपी विधायकों की ओर से विधान परिषद से वॉकआउट कर दिया। बीजेपी विधायकों की ओर से आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कई सवालों से भागने का प्रयास कर रही है। सरकार को मराठा आरक्षण को जवाब देने होंगे। आखिर वो कब इस मामले में ठोस कदम उठाने जा रही है।

This govt is running away from questions. Maratha students are protesting at Azad Maidan, we wanted to raise the question in the House but we were not allowed. So, we walked out in protest: Maharashtra Legislative Council LoP Pravin Darekar https://t.co/xVuXiWK6XS pic.twitter.com/IpIF20SAtP