BJP National Executive Meeting: 100 करोड़ टीकाकरण के लिए पीएम मोदी को किया गया सम्मान, नड्डा बोले- बंगाल में नया इतिहास रचेगी भाजपा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान समेत तमाम छोटे-बड़े बीजेपी नेता शामिल हैं।

बैठक में कोरोना संकट के बीच भारत में 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि बीजेपी प. बंगाल में नया इतिहास रचेगी।

यह भी पढ़ेँः बीजेपी नेताओं को बंधक बनाने पर सांसद का बयान, आंख निकाल लेंगे और हाथ काट देंगे

When Covid came no one in the world knew how to handle it. Modi Ji constituted a task force for vaccines, and today we can see the result. Within 9 months, 1 billion doses were inoculated. WHO also approved made in India vaccine 'Covaxin': Union Minister Dharmendra Pradhan pic.twitter.com/YcG8H7PjLF