BJP संसदीय दल की बैठक में PM Modi ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले- कांग्रेस ना सदन चलने देती, ना चर्चा होने देती

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक ( BJP Parliamentary Party Meeting ) में कांग्रेस ( Congress ) पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ना तो सदन नहीं चलने दे रही है और ना ही चर्चा में भाग ले रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कोरोना पर जब बैठक बुलाई गई तो कांग्रेस ने ना सिर्फ बहिष्कार भी बल्कि अन्य दलों को भी आने से रोका। बैठक में पीएम मोदी ने आजादी के 75वर्ष पूरे होने पर सांसदों को खास निर्देश भी दिए।

In the BJP Parliamentary Party meeting today, PM Narendra Modi asked the ministers and MPs to have good relationship with Opposition MPs: Sources pic.twitter.com/qzEoPDSjEq