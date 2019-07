भाजपा संसदीय दल की बैठक आज, कर्नाटक में जारी सियासी संग्राम पर चर्चा संभव

नई दिल्‍ली। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल ( BJP Parliamentary Party) की बैठक मंगलवार को होगी। इस बैठक में भाजपा के वरिष्‍ठ नेता भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की यह दूसरी बैठक है। इस बैठक में बजट पर संसद में बहस सहित कई समसामयिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

मंगलवार सुबह 9.30 बजे संसद भवन परिसर में भाजपा संसदीय दल ( BJP Parliamentary Party) की बैठक शुरू होगी। बैठक में लोकसभा और राज्‍यसभा के सदस्‍य मौजूद रहेंगे।

Bharatiya Janata Party (BJP) Parliamentary Party Meeting to be held in Parliament, today. pic.twitter.com/3BWE8O33Sa