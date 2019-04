नई दिल्‍ली। लोकसभा चुनाव में शिलॉन्ग से भाजपा प्रत्‍याशी सानबोर शुलई ने नागरिकता संशोधन बिल (सीएबी) के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उनके बयान से साफ है कि वो आगामी महीनों में एनआरसी की राह में मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं। मीडिया से बातचीत में उन्‍होंने बताया है कि एनआरसी को मेघालय में लागू नहीं होने दूंगा।

Sanbor Shullai, BJP candidate from Shillong parliamentary seat: As long as I'm alive Citizenship Amendment Bill (CAB) will not be implemented. I will kill myself, I will Suicide before Narendra Modi but I will not let CAB to be implemented. #Meghalaya (11/4/19) pic.twitter.com/UyR80lY9hF