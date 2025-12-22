महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बाद अब बीजेपी ने गोवा जिला पंचायत चुनावों में मारी बाजी, पीएम मोदी ने कही ये बड़ी बात

पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं की दी बधाई (Photo-IANS)
Goa Zilla Panchayat Elections: महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के बाद गोवा जिला पंचायत चुनावों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। जिला पंचायत की 50 सीटों में से बीजेपी ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस को 10 सीटें मिली हैं। निर्दलीय ने 4 सीटें, एमजीपी ने 3 और आम आदमी पार्टी को एक सीट मिली है। बीजेपी की जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है।
बीजेपी की जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, “मैं गोवा के अपने भाइयों-बहनों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जिला पंचायत चुनावों में बीजेपी-एमजीपी (एनडीए) परिवार को मजबूत समर्थन दिया। यह गोवा के विकास के लिए हमारे प्रयासों को और गति देगा। हम इस खूबसूरत राज्य के लोगों की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हमारे मेहनती एनडीए कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर शानदार काम किया है, जिसका नतीजा आज सामने है।”
वहीं इससे पहले सीएम प्रमोद सावंत ने भी नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “यह मजबूत जनादेश डबल इंजन सरकार में लोगों के विश्वास को दर्शाता है।” सीएम ने एनडीए की जीत का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को दिया।
सीएम सावंत ने कहा, "मुझे विश्वास है कि भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन सर्वांगीण विकास को गति देगा, पारदर्शी और जवाबदेह शासन को मजबूत करेगा और एक विकसित गोवा और विकसित भारत की दिशा में काम करेगा।"
जिला पंचायत की 50 सीटों पर 20 दिसंबर को 71 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। इन सीटों के लिए 1284 बूथों पर मतदान हुआ और 226 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। बता दें कि जिला पंचायत चुनाव 2027 के नतीजों को 2027 विधानसभा चुनावों से का सेमीफाइनल माना जा रहा है।
