महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बाद अब बीजेपी ने गोवा जिला पंचायत चुनावों में मारी बाजी, पीएम मोदी ने कही ये बड़ी बात

बीजेपी की जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, “मैं गोवा के अपने भाइयों-बहनों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जिला पंचायत चुनावों में बीजेपी-एमजीपी (एनडीए) परिवार को मजबूत समर्थन दिया। यह गोवा के विकास के लिए हमारे प्रयासों को और गति देगा। हम इस खूबसूरत राज्य के लोगों की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हमारे मेहनती एनडीए कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर शानदार काम किया है, जिसका नतीजा आज सामने है।”