BSP सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान, सपा से जल्दाबाजी में हाथ मिलाना पड़ा महंगा

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) में एक बार फिर राज्यसभा चुनाव से पहले नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी ( BSP ) सुप्रीमो ने समाजवादी पार्टी के साथ अपने संबंधों को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि जब हमने लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद समाजवादी पार्टी के व्यवहार को देखा, तो हमने महसूस किया कि हमने उनके खिलाफ 2 जून 1995 के मामले को वापस लेते हुए एक बड़ी गलती की है।

पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा हमें समाजवादी पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। इस बारे में हमें थोड़ा गहराई से सोचना चाहिए था।

पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद ठंड में हुआ इजाफा, जानें देश के किन राज्यों में लुढ़का पारा

We have decided that to defeat SP candidate in future MLC elections in UP, we will put all our force & even if we have to give our vote to BJP candidate or any party candidate, we'll do it: BSP Chief Mayawati https://t.co/DCfn2d5GYa pic.twitter.com/Ly92wIHpSQ