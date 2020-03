बजट सत्र LIVE: संसद में दूसरे दिन भी हंगामे की आशंका, विपक्षी एकता की पहल को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं

नई दिल्ली। संसद में सरकार और विपक्ष के बीच की तनातनी का असर संसद के दूसरे दिन के काम पर भी पड़ सकता है। मंगलवार को भी विपक्ष जहां दिल्ली दंगों के मुद्दे पर सरकार को संसद में घेरने की तैयारी में है, वहीं सरकार ने भी तय कर लिया है कि जब तक पूरी तरह शांति स्थापित नहीं हो जाती, तब तक चर्चा नहीं करवाई जाएगी। विपक्ष शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही को चलने देने के लिए तैयार हो जाएगा तभी गृह मंत्री अपना बयान रखेेंगे।

सरकार के इस रुख के बावजूद सोमवार से शुरू हुए बजट सत्र के दूसरे हिस्से में गतिरोध जल्द समाप्त होता नहीं दिख रहा है। सोमवार को विपक्ष के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। साथ ही लोकसभा में दोनों पक्षों के सांसदों के बीच धक्का-मुक्की तक हो गई।

Delhi Violence: ताहिर की तलाश में एमपी और राजस्थान में जारी है दिल्ली पुलिस की छापेमारी

Congress leaders Ghulam Nabi Azad and Anand Sharma have given Suspension of Business Notice under Rule 267 in Rajya Sabha, over violence in Delhi. (file pics) pic.twitter.com/PaEMLJjZZZ