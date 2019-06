नई दिल्‍ली। पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्‍होंने पीएम मोदी से केंद्रीय कृषि मंत्रालय के जरिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में संशोधन की मांग की है। साथ ही उन्‍होंने कृषि ऋण माफी योजना को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया है।

Punjab CM Capt Amarinder Singh has written to pm modi urging him to advise Union Ministry of Agriculture to effect suitable modifications in Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna & to consider agriculture loan waiver at national level on priority, as 1-time solution to help farmers. pic.twitter.com/yRiS6Bl1ww