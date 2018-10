CBI विवाद: राहुल गांधी बोले- रफाल में मोदी की चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए आलोक वर्मा को हटाया

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में घूसखोरी कांड के बाद सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को लंबी छुट्टी पर भेजना केंद्र सरकार के गले की फांस बनने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी पर संविधान के अपमान का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रफाल घोटाले की पोल खुलने के डर से प्रधानमंत्री ने सीबीआई डायरेक्टर को छुट्टी पर भेज दिया। राहुल गांधी का कहना है कि आलोक वर्मा ने केंद्र से रफाल से जुड़ी फाइलें मांगी थी जिसके बाद उनपर कार्रवाई की गई है।

Throughout all this the Prime Minister has not said a word. Main aapke samne aata hu, aap mujhse jo sawal poochna chahate ho poochte ho. Aap PM ko yahan baitha do aur unke samne 3-4 sawal Rafale pe puch lo.Table se uth ke bhaag jayange: Congress President Rahul Gandhi pic.twitter.com/zduvFMNYZj

कांग्रेस अध्यक्ष ने गुरुवार की शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर रफाल सौदे की सीबीआई ने जांच की तो मोदी को खत्म समझिए। मोदी ने खुद को चौकीदार कहकर देश में भ्रष्टाचार किया है। वे हर किसी की जासूसी करते हैं। राहुल ने कहा कि सीबीआई के दफ्तर को सील करके प्रधानमंत्री सभी सबूतों को खत्म करना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि मोदी ने घोटाला करके अपना काम कर दिया लेकिन अब हमारा काम है कि हम देश को बताएं कि चौकीदार से देश के साथ घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि मोदी चाहे लाख उपाए कर लें लेकिन उनकी चोरी पकड़ी जाएगी।





The charge of CBI has been given to a man who has cases registered against him. Why? Because the PM can control him and that no inquiry can be conducted into #Rafale: Rahul Gandhi pic.twitter.com/zjB562aOR8