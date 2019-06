चमकी बुखारः बच्चों की मौत के सवाल से झल्लाए नीतीश कुमार, कुछ देर बाद आई लबों पर मुस्कान

नई दिल्ली। बिहार में मौत का दूसरा नाम चमकी बुखार बन चुका है। लाइलाज बनती जा रही इस chamki bukhar से अब तक 155 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद सूबे से मुखिया नीतीश कुमार ( Nitish Kumar ) को मीडिया के सवालों का जवाब देना वाजिब नहीं लग रहा है। शुक्रवार को पटना में जब नीतीश से बुखार से मुजफ्फरपुर में बच्चों की हो रही मौत पर सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने मीडिया को मर्यादा में रहने की नसीहत तक दे डाली और हॉल से बाहर निकलवा दिए ।

#WATCH Bihar: Reporters covering Union Minister & LJP chief, Ram Vilas Paswan's filing of nomination for Rajya Sabha as an NDA candidate, at Bihar Legislative Assembly, forced out of Returning Officer's room by security personnel after CM objected to them leaning on the officer. pic.twitter.com/DB93lwVdBL