Bihar Assembly Polls: चिराग का सीएम नीतीश पर निशाना, 10 नवंबर के बाद चली जाएगी कुर्सी

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( bihar assembly election ) में अब दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस बीच नेताओं के बीच जुबानी जंग भी चरम पर है। इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि 10 नवंबर को आने वाले चुनावी परिणामों के बाद वे अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे।

पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद ठंड में हुआ इजाफा, देश के इन राज्यों में लुढ़का पारा

This time people voted for change & development. The feedback I am getting from my party candidates & workers clearly indicates that CM Nitish Kumar won't be able to retain his position after November 10. BJP-LJP will form a new government in Bihar: Chirag Paswan, LJP #BiharPolls pic.twitter.com/43vhcm1BPD