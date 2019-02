शारदा चिटफंड घोटाला: पुलिस कमिश्नर के घर से सीएम ममता की प्रेस कॉन्फ्रेंस, CBI पर पीएम का दबाव

कोलकाता: शारदा चिटफंड घोटाला मामले में दो संवैधानिक संस्था आमने- सामने हैं। इस मामले पर कोलकाता में हाई वोल्टेज ड्रामा भी चल रहा है। सीबीआई की 40 सदस्यी टीम रविवार की शाम पुलिस कमिश्नर के घर छापा मारने पहुंची थी। लेकिन इसी दौरान झड़प हो गई। खुद ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के घर पहुंच गई। ममता बनर्जी ने छापेमारी के बाद पुलिस कमिश्नर के घर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ममता बनर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा धैर्य अब जवाब दे रहा है। केंद्र सरकार सीबीआई पर हमारे खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बना रही है। देश नरेंद्र मोदी से परेशान हो चुका है। ममता ने आगे कहा कि देश में अघोषित आपातकाल लागू हो गया है। हमने खुद शारदा चिट फंड का आरोपियों को गिरफ्तार करवाया है।

LIVE UPDATES:

पीएम मोदी से देश परेशान

मैंने बहुत बर्दाश्त सहा है

पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारी

देश में आपातकाल से भी बुरे हालात हैं

West Bengal CM Mamata Banerjee: BJP is torturing Bengal. They are forcibly trying to destroy Bengal just because I did brigade rally. Yesterday you saw the language of PM where he threatened. pic.twitter.com/cK57JFH56j