सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को बताया भ्रष्टाचारी, कहा- हवाला केस में हैं चार्जशीटेड

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच चल रहा टकराव अब और भी गहराता जा रहा है। अब सीएम ममता ने सोमवार को एक बार फिर से राज्यपाल धनखड़ पर जोरदार हमला बोला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भ्रष्टाचारी व्यक्ति बताते हुए कहा कि वे हवाला केस में चार्जशीटेड हैं।

हाल ही में धनखड़ के उत्तर बंगाल की यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल को विभाजित करने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि वह केवल भाजपा के विधायकों और सांसदों से मिले थे।

ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक भ्रष्टाचारी हैं। 1996 के हवाला जैन केस के चार्जशीट में राज्यपाल धनखड़ का नाम था.. पहले उन्होंने कोर्ट को मैनेज किया.. इसके बाद फिर कोर्ट केस हुआ। अब तक इसका फैसला नहीं हुआ। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर उन्हें इस तरह से पद पर बने रहने की अनुमति क्यों दी है? जबकि मैं उन्‍हें पश्चिम बंगाल के राज्‍यपाल के पद से हटाने के लिए तीन बार पत्र लिख चुकी हूं।"

ममता ने आगे कहा, ‘‘संविधान के अनुसार, मैं उनसे मिलना, उनसे बात करना और सभी शिष्टाचार का पालन करना जारी रखूंगी.. किंतु केंद्र सरकार को मेरे पत्रों के आधार पर कार्य करना चाहिए।’’

#WATCH | The Governor (Jagdeep Dhankhar) is a corrupted man, his name was in the charge sheet of 1996 hawala Jain case...: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/Z0DvjFnQ6W

पश्चिम बंगाल को विभाजित करने की साजिश

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के उत्तर बंगाल की यात्रा पर सवाल खडे़ किए और सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को बांटने की साजिश रची जा रही है। ममता ने पूछा "आखिर उन्होंने (राज्यपाल) अचानक उत्तर बंगाल का दौरा क्यों किया? मुझे उत्तर बंगाल को बांटने के षड्यंत्र का आभास हो रहा है।’’

राज्यपाल ने दिया ममता के आरोपों का जवाब

ममता बनर्जी के आरोपों पर राज्यपाल जदगीप धनखड़ ने जवाब दिया और कहा कि मैं किसी भी हाल में झुकने वाला नहीं हूं। चाहे कुछ भी हो जाए.. मैं झुकूंगा नहीं। पश्चिम बंगाल के लोगों की सेवा करने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं वह करूंगा।

ममता के आरोपों पर जब पत्रकारों ने धनखड़ से पूछा कि क्या वे ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे? इसके जवाब में उन्होंने आगे कहा कि भारतीय संस्कृति में आज तक किसी ने छोटी बहन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। मैं दुखी हूं। ममता जी एक परिपक्व नेता हैं। उसने ऐसा क्यों किया?

I will not be cowed down under any circumstances. I shall not be caved in come what may. I will do all I can in my command to serve the people of West Bengal: Governor Jagdeep Dhankhar