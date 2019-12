कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, शाह बताएं- एनआरसी प्रपोज किया है या नहीं

नई दिल्‍ली। नागरिकता संशोधन कानून (CAA), नेशनल रजिस्टर फॉर सिटिजिन (NRC) और अब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ( NPR ) पर कांग्रेस और मोदी सरकार में सियासी जंग चरम पर है। आरपार की इस जंग को धार देते हुए कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ( Congress Leader Abhishek Manu Singhavi ) ने टि्वटकर पीएम नरें मोदी ( Pm Narendra Modi ) और गृह मंत्री अमित शाह ( Home Minister Amit Shah ) पर निशाना साधा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखा कि पीएम और एचएम वकीलों की तरह बात करना बंद करें।

Which NRC , which NPR& where? Ignore #cong &opposition. R u also ignoring #SAD, #ShivSena, #BJD, #JD(U), all #NorthEast parties allied 2BJP? Large swathes of India appear not 2be headed 4NRC:Raj, WB, Odisha, Kerala, NCT, MP, Chhattisgarh, Assam, NE, Telengana...#BhartiyaJidparty?