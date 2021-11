करतापुर साहिब पहुंचे सिद्धू की फिसली जुबान, इमरान खान को लेकर दिया विवादित बयान

नई दिल्ली। पाकिस्तान ( Pakistan ) पहुंचने के बाद एक बार फिर कांग्रेस ( Congress )नेता नवजोत सिंह सिद्धू ( Navjot Singh Sidhu ) के सुर बदले-बदले नजर आए। यहां स्थित करतारपुर साहिब ( Kartarpur Sahib ) में मत्था टेकने गए सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर विवादित बयान दे डाला। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। बीजेपी को बैठे-बैठाए मुद्दा मिल गया।

दरअसल पाकिस्तान पहुंचे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवोजत सिंह सिद्धू ने इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने उन्हें बहुत प्यार दिया है।

I request that if you want to change Punjab's life, we should open the borders (for cross-border trade). Why should we go through Mundra Port, a total of 2100 kms? Why not from here, where it's only 21 kms (to Pakistan): Punjab Congress chief Navjot S Sidhu, in Gurdaspur (Punjab) pic.twitter.com/fW4RZ4x53y