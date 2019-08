नई दिल्‍ली। कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने प्रदेश की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्‍होंने कहा कि कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने मुझे कभी दोस्त या विश्वासपात्र नहीं माना। उन्‍होंने हमेशा मुझे दुश्मन माना।

Siddaramaiah, former Karnataka CM & Congress leader, in Mysuru: HD Kumaraswamy never treated me as a friend or confidant, but instead considered me as an enemy and that led to all the problems. (25.08.2019) pic.twitter.com/FW4gpOfGZC