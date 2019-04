कांग्रेस नेता राजकुमार चौहान के समर्थकों का राहुल गांधी के आवास पर प्रदर्शन, इस बात की दी चेतावनी

नई दिल्‍ली। दिल्‍ली में सीट शेयरिंग को लेकर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं बीच मतभेद पहले ही सबके सामने खुलकर आ चुका है। अब टिकट न मिलने और कटने की चर्चा के बीच पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। इस तरह के एक मामले में पूर्व सीएम शीला दीक्षित के कैबिनेट में मंत्री रहे राजकुमार चौहान के समर्थकों ने कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी के आवास पर रविवार को जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चौहान को टिकट देने की मांग की।

Supporters of Senior delhi congress leader Raj Kumar Chauhan protest outside Rahul Gandhi's residence alleging that Chauhan is being denied a Lok Sabha ticket pic.twitter.com/qXDg5AYAO4