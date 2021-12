गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 8 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 8 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बता दें कि पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को मढ़गांव से उम्मीदवार बनाया है।

नई दिल्ली। अगले साल देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। पार्टियां राज्यों में चुनावी सभाएं कर रही हैं और साथ ही अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही हैं। इसी क्रम में गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 8 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बता दें कि पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को मढ़गांव से उम्मीदवार बनाया है। इस लिस्ट में बताया गया कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत मढ़गांव से मैदान में हैं। वहीं सुधीर कनोलकर को मापुसा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं।

Congress released first list of 8 candidates for Goa assembly election