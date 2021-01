Delhi में कांग्रेस का हल्ला बोल, काले कानून को वापस लेना पड़ेगा - राहुल गांधी

नई दिल्ली। एक तरफ विज्ञान भवन में कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संघों के नेताओं के बीच बातचीत जारी है तो दूसरी तरफ दिल्ली में इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित राजभवन मार्च में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुईं। कांग्रेस के इस हल्ला बोल कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार को काले कानून को वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। हम कृषि कानूनों को स्वीकार नहीं करेंगे।

Delhi: Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra along with party workers head towards Raj Niwas, Civil Lines for gherao in protest against the three #farmlaws pic.twitter.com/0ch7v4Qkgg