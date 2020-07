कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला बोले : MLA भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस से निलंबित, गिरफ्तारी की मांग

नई दिल्ली। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ( CM Ashok Gehlot ) के पक्ष में में राजनीतिक संकट ( Political Crisis ) मोड़ लेने के बाद शुक्रवार को कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ( Congress spokesperson Randeep Surjewala ) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि MLA भंवरलाल शर्मा ( MLA Bhanwarlal Sharma ) और विश्वेंद्र सिंह ( MLA Vishvendra Singh ) को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित ( Suspended from primary membership of congress ) कर दिया गया है। कांग्रेस सरकार ( Congress Government ) बचाने की लड़ाई के बीच उन्होंने कहा कि दोनों को कारण बताओ नोटिस ( Show cause notice ) भी जारी किया गया है।

कांग्रेस पार्टी ( Congress Party ) के खिलाफ एक साजिश के तहत गहलोत सरकार को गिराने के आरोप में दोनों को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया है। दोनों विधायक कांग्रेस नेता सचिन पायलट के समर्थक हैं।

Bhanwar Lal Sharma, Gajendra Singh and Sanjay Jain have been named in the FIR. I have mentioned only Gajendra Singh, people are making guesses, Special Operations Group (SOG) will find out in the investigation: Mahesh Joshi, Congress Chief Whip #Rajasthan https://t.co/EfgUyAjABx pic.twitter.com/bYE110GYLq