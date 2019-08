मंदी पर कांग्रेस के निशाने पर PM मोदी- गलत फैसलों ने उड़ा दी अर्थव्यवस्था की धज्जियां

नई दिल्ली। देश में आर्थिक मंदी को लेकर आए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के बयान के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है।

कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने स्वीकारा है कि वित्तीय क्षेत्र में मंदी पहली बार है।

पिछले 70 साल में ऐसे हालात कभी नहीं हुए। अर्थव्यवस्था का हर क्षेत्र की खराब हालत है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लोगों की नौकरियां गई हैं। चाय उद्योग में भी मार पड़ी है। पार्ले जी ने 10000 लोगों को निकाल दिया। रुपये डॉलर के मुक़ाबले कमजोर हुआ है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की दर 5.7, फीसदी गिर गई। इतनी गिरावट कभी नहीं हुई। ऑटो सेक्टर में 3 लाख 50 हजार लोगों की नौकरी गई। मारुति ने प्रोडक्शन कम किया है।

