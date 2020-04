Coronavirus: सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों से कहा- लगता है कि अब और मुश्किलें बढ़ेंगी

नई दिल्ली। देश और दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक की। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से अपील की कि वे सभी लोगों की सेवा में जुट जाएं। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने इस लड़ाई में शामिल सभी कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया।

कोरोना वायरस को लेकर आ गई सबसे बुरी खबर, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा होने वाला है

सोनिया गांधी ने कहा, "देश व हम सब के लिए यह बहुत संकट का समय है और इन परिस्थितियों में ऐसी मीटिंग पहली बार हो रही है। देश कोरोना महामारी को रोकने के लिए लड़ रहा है। इस लड़ाई में हम पूरी तरह से अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "हर प्रदेश में कांग्रेस के पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता कई हफ्तों से देशवासियों की सेवा में लगे हुए हैं। लॉकडाउन के चलते जो गरीब मजदूर अपने-अपने गांव की ओर रवाना हुए, उनकी परेशानियों को दूर करने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने एक जुट होकर किया है। आज भी, देश भर में, हर जिले के कांग्रेस के सिपाही इस काम में लगे हुए हैं। आप सब के समर्पण के लिए मैं अत्यंत आभारी हूं।"

Our govt in Rajasthan is constantly working to ramp up screening & testing and to upgrade healthcare facilities to control the spread of COVID-19 .#CongressShowsTheWay pic.twitter.com/sl4sFUj665