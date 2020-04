Coronavirus: प्रधानमंत्री के संबोधन को कांग्रेस ने बताया बकवास, सुशील मोदी से भिड़े तेजप्रताप

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच अप्रैल को रात नौ बजे नौ मिनट तक दीये, टॉर्च, कैंडल और यहां तक की मोबाइल के फ्लैश लाइट को जलाने की अपील को कांग्रेस ने महज एक 'बकवास' बताया है। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील पर राजद नेता तेजप्रताप यादव ने अपने अंदाज में प्रतिक्रया दी है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद नेता तेजप्रताप यादव ने ट्वीट किया, "इस दौरान लोग लालटेन भी जला सकते हैं।" उल्लेखनीय है कि राजद का चुनाव चिन्ह 'लालटेन' है।

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने लोगों से यह अपील कोरोनावायरस से लड़ने के जज्बे और संकट की इस घड़ी में सामूहिकता का प्रदर्शन करने के लिए की है। कांग्रेस ने इसके अलावा सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि सरकार ने लोगों की समस्याओं खासकर के प्रवासी मजदूरों के लिए कोई उपाय नहीं सुझाये, जोकि जवाबदेही से भागना है।

कांग्रेस के नेता बी.के. हरिप्रसाद ने कहा कि मोमबत्ती बजाओ नया थाली बजाओ है! पूरी तरह बकवास!

उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों या फिर सैकड़ों किलोमीटर चलने वालों के लिए कोई उपाय नहीं सुझाये गए।

हरिप्रसाद ने कहा कि सरकार ने कोविड से लड़ने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एक शब्द नहीं बोला,जोकि पूरी तरह जवाबदेही से भागना है।

वहीं, तेजप्रताप के इस ट्वीट पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया, "अब ललटेन का जमाना चला गया। गांव में भी घर घर बिजली पहंच गई है।

दीया, मोमबत्ती हिंदू, ईसाई पूजा के लिए घर में रखते हैं। मोबाइल तो सबके पास है। इसलिए प्रधानमंत्री ने लालटेन का जिक्र नहीं किया। समझे बबुआ?"

