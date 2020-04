Coronavirus: जानें उद्धव ठाकरे के धन्यवाद का किंग खान ने मराठी में दिया क्या जवाब? फैंस रह गए अवाक

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) से लड़ाई में आज पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया है। ऐसे में कई लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) द्वारा बनाए गए पीएम केयर्स फंड ( PM Cares Fund ) में डोनेट कर रहे हैं, तो कई घरों रहकर या घरों से बाहर लोगों की सेवा कर अपना योगदान दे रहे हैं।

इसी कड़ी में बॉलीवुड के सुपर स्टार किंग खान ने भभ कोरोना से जंग में अपना योगदान दिया है। शाहरुख खान ( Shahrukh Khan ) ने गुरुवार को कोरोना के खिलाफ अपनी मदद का ऐलान किया।

इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) ने ट्वीट कर शाहरुख को धन्यवाद कहा है।

ह्या लढाईत आपण सगळे एकत्र आहोत कारण थेंबे थेंबे तळे साचे. सर्वांनी थोडे थोडे प्रयत्न केले तर एक मदतीचा महासागर तयार होईल.. आपल्या मार्गदर्शनासाठी धन्यवाद! We are all a family sir....and we need to be together to keep each other healthy. Thank you. https://t.co/Yi2iFgktPZ

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ट्वीट कर शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान को धन्यवाद कहा तो किंग खान ने इसका जवाब मराठी में दिया।

शाहरुख खान ने उद्धव के धन्यवाद का मराठी में जवाब देते हुए लिखा कि हम एक परिवार हैं। इस समय हेल्दी रहने के लिए हमारा एक साथ रहना जरूरी है।

वहीं, शाहरुख का मराठी में जवाब देख उनके फैंस गदगद हो गए। यहीं नहीं उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी शाहरुख को धन्यवाद बोला है।

इसके जवाब में शाहरुख ने भी आदित्य की खूब तारीफ की। शाहरुख ने जवाब में लिखा कि वो महाराष्ट्र के विकास के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं।

इसके साथ ही शाहरुख ने आदित्य को खाली समय में कविता लिखने का सुझाव दिया है।

We don’t ever have to thank each other during times like these. We r a family. Grateful you are working so hard for Maharashtra and whenever you get alone time...do write a poem or two. Love to you. https://t.co/vXkTxEqPni