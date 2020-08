CPIM के वरिष्ठ नेता श्यामल चक्रवर्ती का 76 वर्ष की उम्र में निधन, Corona से थे संक्रमित

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक कोरोना वायरस से 19 लाख के करीब लोग संक्रमित हो चुके हैं। जबकि इस घातक वायरस की वजह से 40 हजार से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। क्या आम क्या खास हर किसी को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है। यही वजह है कि हर किसी की नजर अब कोरोना वैक्सीन ( Corona Vaccine )पर टिकी हैं।

इस बीच कोरोना को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पश्चिम बंगाल में CPI(M) के वरिष्ठ नेता श्यामल चक्रवर्ती ( Shyamal Chakraborty ) का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। श्यामल चक्रवर्ती कोरोना वयारस से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में इलाज करवा रहे थे।

कोरोना वायरस ने एक बार फिर देश के दिग्गज नेता की जान ले ली। सीपीएआईएम के वरिष्ठ नेता श्यामल चक्रवर्ती को 30 जुलाई को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तभी से श्यामल चक्रवर्ती की तबीयत खराब चल रही थी। उन्हें सांस लेने भी दिक्कत हो रही थी।

Saddened at the passing away of veteran leader, former Member of Parliament and former Bengal minister Shyamal Chakraborty. My condolences to his family, friends and supporters