भाजपा सांसद के बयान पर केजरीवाल का पलटवार, दिल्ली के लोगों पर छोड़ता हूं कि वह मुझे बेटा मानते हैं या आतंकी

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भाजपा सांसदों द्वारा आतंकवादी कहे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM & AAP leader Arvind Kejriwal) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि क्या मैं आतंकी हूं। ये मैं दिल्ली के लोगों पर छोड़ता हूं कि वह मुझे बेटा मानते हैं, भाई मानते हैं या आतंकी मानते हैं।

देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि देश के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैंने 15-15 दिन का अनशन किया है। मैंने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। बॉर्डर पर शहीद होने वाले जवान के परिवार को मैंने 1 करोड़ सम्मान राशि दी और भाजपा नेता मुझे आज आतंकवादी बोल रहे हैं। पार्टी भाजपा सांसदों प्रवेश वर्मा और मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने जा रही है।

पार्टी नेता संजय सिंह ने मीडिया को बताया कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) से अपनी शिकायत र्ज कराने के लिए समय मांगा है। सिंह ने कहा, "हमें अभी उनसे मिलने का समय नहीं मिला है, लेकिन हम तिवारी और वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे।" उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेताओं के बयान से दिल्ली के लोग आहत हैं। सिंह ने कहा, "चुनाव आयोग को ऐसे नेताओं से सख्ती से निपटना चाहिए। यह दिल्ली की दो करोड़ आबादी का अपमान है।"

Sanjay Singh, AAP on Jamia area firing incident: HM Amit Shah wants to disturb environment of Delhi. First, they made their leaders give instigating speeches. BJP can see defeat in #DelhiElections, this conspiracy was hatched out of that fear. HM is conspiring to postpone polls. pic.twitter.com/Gt1h0fkAlI