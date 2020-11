Kalburgi को अलग राज्य बनाने की मांग, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया

नई दिल्ली। कर्नाटक के कलबुर्गी को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रत्येक कल्यान कर्नाटक होरता समिति के सदस्यों को स्थानीय पुलिस ने आज हिरासत में ले लिया। समिति के कार्यकर्ता व समर्थक लंबे समय से अलग राज्य की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते आए हैं। रविवार को समझाने के बाद भी बात नहीं मानने पर पुलिस ने प्रदर्शकारियों हिरासत में ले लिया।

Karnataka: Pratyeka Kalyana Karnataka Horata Samithi members detained by police, while they were protesting in Kalaburagi demanding a separate state of Kalyana Karnataka.



They allege that districts of Kalaburagi, Yadgir, Bidar, Koppal, Bellari & Raichur are under-developed. pic.twitter.com/3x2Qp6zIkC