EC ने jammu-kashmir LG को लगाई फटकार, Election के समय को लेकर की थी टिप्पणी

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर विधानसभा का चुनाव ( Jammu and Kashmir Assembly Election ) को लेकर एलजी जीसी मुर्मू ( GC Murmu lieutenant governor of Union Territory of Jammu and Kashmir ) द्वारा की गई टिप्पणी से चुनाव आयोग बेहद खफा है। चुनाव आयोग ( Election commission ) ने इसको लेकर मुर्मू को कड़ी फटकार भी लगाई है। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर ( Union Territory of Jammu and Kashmir ) की इस टिप्पणी को अनुचित और पोल पैनल के अधिकारों में हस्तक्षेप बताया है। आपको बता दें कि उप-राज्यपाल मुर्मू ने पिछले महीने एक न्यूज पेपर से बातचीत में कहा था कि कोरोना महामारी ( Coronavirus Crisis ) के अतिरिक्त चुनाव कराने में कोई दूसरी दिक्कत उनको नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही मंगलवार को जीसी मुर्मू ने एक बार और चुनाव को लेकर पूर्व वाला बयान दोबारा दे दिया। इस बार उन्होंने जम्मू—कमीर में चुनाव परिसीमन कराने के बाद कही।

आपको बता दें कि पोल पैनल की ओर से ऐसा पहली बार देखा गया जब संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का बयान जारी किया गया है। चुनाव आयोग की ओर जारी एक बयान में कहा कि चुनाव आयोग ऐसे मामलों को अपवाद समझता है। इसके साथ ही यह भी बता दिए जाना चाहिए कि चुनाव की संवैधानिक योजना में भारत के चुनाव आयोग को एक मात्र अधिकार है।”