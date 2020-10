JKCA scam मामले में ईडी ने की फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ, 43 करोड़ का मांगा हिसाब

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला ( JKCA scam ) मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ( Farooq Abdullah ) से प्रवर्तन निदेशालय ( Enforcement Directorate ) की पूछताछ जारी है। इस मामले में ईडी के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जांच अधिकारी फारूक अब्दुल्ला से जेकेसीए में पैसों की गड़बड़ी के मामले में पूछताछ कर रहे हैं। इस मामले में ईडी ने उन्हें तलब किया था।

Enforcement Directorate is questioning former J&K CM Farooq Abdullah in connection with the alleged misappropriation of Rs 43 crores when he was the chairman of J&K Cricket Association https://t.co/GegJI6Ef9E pic.twitter.com/vu6rBYWk8W