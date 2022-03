एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेच रहे थे खाद्य तेल, ग्राहक बनाकर प्रशासन ने मारा छापा

गीतांजलि ऑयल का एक लीटर पैकिंग तेल 3 रुपए महंगा बेचा

खंडवा. रुस और यूक्रेन की जंग का असर किचन तक होने लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कारोबारियों ने मुनाफाखोरी भी शुरू हो गई है। युद्ध के बहाने बाजार में तेल व्यापारी जमकर मुनाफाखोरी कर रहे है। युद्ध के कारण तेल के भाव में तेजी होने का बहाना व्यापारी कर रहे है युद्ध के दिनों में सोयाबीन तेल की कीमतें 40 रुपए किलो तक बढ़ गईं हैं। प्रशासन ने लगातार मिल रही शिकायतों के बीच शुक्रवार को शहर की एक तेल फर्म पर छापा मार दिया। ये कार्रवाई प्रशासन के अधिकारी ने ग्राहक बनकर की। एसडीएम अरविंद चौहान ने बताया कि शहर के मैसर्स द्वारकादास चेलाराम की फर्म पर एक व्यक्ति को ग्राहक बनाकर भेजा जिसने एक किलो तेल के पाउच खरीदा। जिसमें एमआरपी 150 रुपए से तेल कारोबारी ने 3 रुपए महंगा बेचा। जिसके बाद प्रशासन की टीम ने व्यापारी के विरुद्व नापतौल विभाग ने केस दर्ज करते हुए जुर्माने किया गया। बता दें कि शहर में खाद्य तेल की डिमांड और सप्लाई सामान्य है, इसके बावजूद कीमतें बढ़ गईं हैं। थोक कारोबारियों का कहना है कि महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बड़े बाजारों में उथल-पुथल की वजह से खंडवा समेत कई जिलों में खाने के तेलों की कीमत बढ़ रही है। खाद्य तेल के थोक कारोबारियों ने बताया कि हफ्ते की शुरुआत में सोयाबीन तेल प्रति किलो 120 रुपए में बिक रहा था, लेकिन अभी यही तेल 170 रुपए किलो हो गया है।

Edible oil was being sold at a price higher than MRP, the administrati