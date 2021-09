West Bengal By Election: चुनाव आयोग ने किया उपचुनाव की तारीख का ऐलान, 30 सितंबर को वोटिंग, 3 अक्टूबर को नतीजे

नई दिल्ली। केंद्रीय चुनाव आयोग ( Election Commission of India ) ने शनिवार को पश्चिम बंगाल ( West Bengal By Election ) विधानसभा के उपचुनावों की तारीख का एलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को उपचुनाव कराए जाएंगे। जबकि चुनाव के परिणामों की घोषणा 3 अक्टूबर को की जाएगी।

बंगाल में ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) चुनाव आयोग से लगातार चुनाव कराने की मांग कर रही थी। बता दें कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से हार गईं थीं। पश्चिम बंगाल के साथ चुनाव आयोग ने ओडिशा में भी 30 सितंबर को उपचुनाव कराने की घोषणा की है। यहां भी 3 अक्टूबर को नतीजे आएंगे।

