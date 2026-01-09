फरवरी के आखिरी सप्ताह में 5 राज्यों में घोषित हो सकते हैं चुनाव कार्यक्रम

पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी और भाजपा के बीच मुख्य लड़ाई है। पिछली बार 3 से 77 सीटों पर पहुंची भाजपा इस बार जहां सत्ता में पहुंचने की कोशिश में है, वहीं टीएमसी की कोशिश अपने प्रदर्शन सरकार बचाने की। असम में फिर से फिर से सरकार रिपीट करने की कोशि में भाजपा जुटी है तो कांग्रेस इस बार सत्ता का किला भेदना चाहती है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके को भाजपा इस बार एआईएडीएमके व अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर चुनौती देने की कोशिश में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बगैर एआईएडीएमके के लड़कर भी भाजपा दहाई में वोट शेयर पाने में सफल रही। केरल की बात करें तो यहां सत्ताधारी लेफ्ट नेतृत्व एलडीएफ और कांग्रेस नेतृत्व मुख्य विपक्षी यूडीएफ के बीच लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने चाहती है। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व एनडीए 19 प्रतिशत वोट हासिल कर तीसरी ताकत के रूप में उभर चुका है।