Farooq Abdullah धारा 370 की फिर से बहाली चाहते हैं तो पाकिस्तान चले जाएं - संजय राउत

नई दिल्ली। शिवसेना के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ( Sanjay Raut ) ने जम्मू-कश्मीर को लेकर आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में अनुच्छेद 370 और 35ए के लिए कोई जगह नहीं है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और पीपलस अलाएंस फार गुपकर के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को लगता है कि धारा 370 जम्मू-कश्मीर में फिर से बहाल हो तो वो पाकिस्तान चले जाएं। वो अब वहीं पर स्पेशल स्टेटस को लागू करवा सकते हैं।

If Farooq Abdullah wants, he can go to Pakistan and implement Article 370 there. In India, there is no place for Article 370 and 35 A: Shiv Sena leader Sanjay Raut pic.twitter.com/gEoCmAvBhI