पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की तबीयत बिगड़ी, पीएम मोदी AIIMS पहुंचे

नई दिल्ली। बीजेपी ( BJP ) के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ( Former FM Arun Jaitley ) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी के कद्दावर नेता को दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स ( aiims ) में भर्ती किया गया है। सांस में तकलीफ ( Breathing Problem ) होने के बाद अरुण जेटली को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि अरुण जेटली पिछले लंबे समय से सेहत को लेकर परेशान हैं।

पिछले साल मई में अरुण जेटली का किडनी प्रत्यारोपण हुआ था।

इसके बाद जेटली के बायें पैर में सॉफ्ट टिशू कैंसर हो गया है, जिसकी सर्जरी के लिए वह इसी साल जनवरी में अमरीका भी गए थे।

पूर्व वित्त मंत्री लंबे समय से कीमो के दौर से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह है कि काफी समय से वे काफी कमजोर नजर आने लगे थे। मई के महीने भी में भी उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। जहां उनका इलाज हुआ था।

