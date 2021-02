पूर्व पीएम HD Deve Gowda बोले - कंक्रीट की दीवारों ने नहीं निकलेगा हल, वैकल्पिक उपायों पर विचार करे सरकार

नई दिल्ली। कृषि कानूनों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राज्यसभा में सियासी घमासान जारी हैं। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस प्रमुख एचडी देवगौड़ा ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम गणतंत्र दिवस के दिन लाल किला पर कुछ उपद्रवियों की कार्रवाई की निंदा करते हैं। इस हिंसा के लिए आंदोलनकारी किसानों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए।

We condemn actions of certain miscreants on Republic Day, but farmers are not responsible for it. They should not be punished. Centre's decision to put concrete walls at protest site won't help. Government must end the matter peacefully: HD Devegowda, JD(S) pic.twitter.com/zLwKi1EJM1