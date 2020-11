बिहार में सरकार गठन को लेकर माथापच्ची तेज, हम ने कहा - हमारी पार्टी एनडीए के साथ

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद अब सरकार गठन को लेकर माथापच्ची जारी है। हालांकि, दो दिन पहले पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनेगी। लेकिन सीएम नीतीश कुमार का यह बयान कि एनडीए के विधायक ही इस मुद्दे पर आज अंतिम फैसला लेंगे, सियासी स्थिति को नया मोड़ दे दिया है। इस बीच हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा ने बयान जारी कर साफ कर दिया है कि वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ बने रहेंगे।

We want to make it clear that we will stay with the NDA. Our leader Jitan Ram Manjhi has clearly stated that Hindustani Awam Morcha fought the elections under the leadership of CM Nitish Kumar, we were with him and will remain with him: Hindustani Awam Morcha#BiharResults