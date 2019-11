आज पीएम मोदी से मिलेंगी जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, 20 से ज्यादा समझौते पर होंगे करार

नई दिल्ली। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भारत की दो दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने मर्केल का स्वागत किया। शुक्रवार को जर्मनी की चांसलर मर्केल पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी।

शुक्रवार को मुलाकात के दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। जानकारी के मुताबिक भारत और जर्मनी करीब 20 क्षेत्रों पर आपसी सहयोग को लेकर करार भी करेंगे।

Delhi: German Chancellor, Angela Merkel to meet Prime Minister Narendra Modi, today. The German Chancellor is in the national capital for the fifth India-Germany Inter Governmental Consultations (IGC). (File pic) pic.twitter.com/iRWCZfQAxI