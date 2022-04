गोवा में कांग्रेस को लग सकता है झटका, पूर्व सीएम दिगंबर कामत थाम सकते हैं BJP का दामन

गोवा विधानसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंदरुनी कलह के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत पार्टी आलाकमान से नाराज चल रहे हैं। इस बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वे जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं।

गोवा की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही कांग्रेस में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहां दिग्गज नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत पार्टी आलाकमान से चल रहे खटपट के बीच भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कामत इन दिनों बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं और वे कभी भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि दिगंबर कामत ने ही साल 2000 की शुरुआत में गोवा में मनोहर पर्रिकर की सरकार को उखाड़ फेंका था और राज्य में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने थे।

Goa Former Congress CM Digambar Kamat May Join BJP Soon