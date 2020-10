'चिराग' को हाथ में रखकर नीतीश के घर में आग लगाना चाहती है बीजेपी: कांग्रेस

नई दिल्ली। बिहार में पहले चरण के मतदान के दौरान राजनीति अपने चरम पर है। पहले चिराग पासवान, उसके बाद जदयू नेता संजय झा के बाद अब बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्तिसिंह गोहिल का बयान आ गया है। उन्होंने चिराग के नाम का सहारा लेकर कहा है कि बीजेपी चिराग को अपने हाथ में रखकर जदयू के घर को जलाना चाहती है। अपना काम पूरा करने के बाद चिराग को भी बुझाकर साइड में कर दिया जाएगा।

BJP wants to keep 'Chirag' in their hand to light up their home & burn down Nitish Ji's house. Woh 'Chirag' ko bhi bujhana chahte hain. So BJP wants to use Chirag first, then get rid of him later: Congress' Bihar in-charge Shaktisinh Gohil on Chirag Paswan pic.twitter.com/zykz3Nebdo