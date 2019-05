नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे BIMSTEC देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मेहमानों के नाम आए सामने

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। 30 मई की शाम 7 बजे शपथ समारोह का कार्यक्रम होगा। समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों के नाम भी सामने आने लगे हैं । मेहमानों को आमंत्रण कार्ड भेजा जा रहा है। भारत ने बिम्सटेक देशों को आमंत्रित किया है। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाइलैंड को न्योता भेजा है। विदेश मंत्रालय ने पड़ोसी पहले वाली पॉलिसी को अपनाते हुए इन राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया है। बता दें कि बिम्सटेक में भारत समेत दक्षिण और पूर्व एशिया के सात देश शामिल हैं। पीएम की शपथ में शामिल होने के लिए मॉरीशस के प्रधानमंत्री को भी न्योता दिया गया है।

ये भी पढ़ें: सुरजेवाला का बयान, 'कांग्रेस में बड़े लेवल पर बदलाव की तैयारी, अफवाहों पर न दें ध्यान

MEA: Government of India has invited the leaders of the BIMSTEC Member States for the Swearing-in ceremony on May 30. This is in line with Government's focus on its 'Neighbourhood First' policy. pic.twitter.com/588hLOMjyA