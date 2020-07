गुरु पूर्णिमा पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, तीन चीजें देर तक नहीं छिप सकतीं

नई दिल्‍ली। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने गुरु पूर्णिमा ( guru purnima ) पर ट्विटर पर एक बधाई संदेश जारी किया है। हालांकि राहुल ने इस संदेश के जरिए पीएम मोदी ( pm modi ) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने गौतम बुद्ध का एक वाक्य शेयर ( Guru Purnima News ) किया है, जिसमें लिखी गई तीन चीजों में से एक पर अक्सर वह सवाल उठाते रहते हैं।

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, "तीन चीज़ें जो देर तक छिप नहीं सकतीं- सूर्य, चंद्रमा और सत्य। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।" राहुल गांधी के इस ट्वीट में लिखी गई तीन बातों में से 'सत्‍य' को लेकर कांग्रेस सांसद अक्सर मोदी सरकार से सवाल करते नजर आते रहते हैं।

बीते दिनों राहुल गांधी ने ट्विटर ( rahul gandhi twitter ) और मीडिया के जरिये केंद्र सरकार पर बार-बार चीन की सेना द्वारा की गई घुसपैठ को लेकर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था। दरअसल चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये चर्चा हो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, मई में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास हुई हलचल ( india-china dispute ) के बाद से राहुल गांधी का मुख्य फोकस चीन मुद्दे पर ही टिका रहा है।

मई में एलएसी के पास चीनी घुसपैठ की रिपोर्ट्स आने के बाद से ही राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमला करते रहे हैं। राहुल गांधी बार-बार यह आरोप लगाते आए हैं कि चीन ने भारत की जमीन हथिया ली है और इस पर सवाल भी पूछे हैं। राहुल गांधी ने कई बार पीएम मोदी और केंद्र सरकार से पूछा भी है कि कृपया सच्चाई बताएं कि क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है।

शनिवार को ही कांग्रेस सांसद ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में लद्दाख के कुछ लोगों को चीनी घुसपैठ का दावा करते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो के जरिये राहुल गांधी ने कहा कि इनकी (लद्दाख के लोगों की) चेतावनी को अनसुना करना भारत को बहुत महंगा पड़ेगा।

गौरतलब है कि बीते माह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्‍तार करने के ऐलान के दौरान राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उस वक्त कांग्रेस सांसद ने ट्वीट किया था, "तू इधर-उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा, मुझे रहजनों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है।"

इसके अलावा राहुल ने अपना एक वीडियो भी शेयर जारी किया था। इसमें राहुल कह रहे थे, "पूरा देश जानता है कि चीन की फौज ने हमारी पवित्र जमीन छीनी है। चीन लद्दाख के अंदर चार जगहों पर बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी आप यह बताइए कि चीन की फौज को आप कब निकालेंगे और कैसे निकालेंगे।"

Patriotic Ladakhis are raising their voice against Chinese intrusion. They are screaming a warning.



Ignoring their warning will cost India dearly.



