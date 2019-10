Haryana-maharashtra Result 2019 LIVE: महाराष्ट्र में भाजपा आगे, हरियाणा में कांटे की टक्कर

नई दिल्‍ली। महाराष्ट्र की 288 और हरियाणा की सभी 90 सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। पहले रुझान में हरियाणा में 2 सीटों पर नतीजे आने शुरू हुए है।

इसमें से एक पर कांग्रेस और एक पर अन्य आगे है। पूंडरी से निर्दलीय उम्मीदवार रणधीर गोलन आगे चल रहे हैं। जबकि अभी तक भाजपा का खाता नहीं खुला है।

आपको बता दें कि महाराष्ट्र और हरियाणा में नई विधानसभा और सरकार के गठन के लिए 21 अक्टूबर को पड़े थे। दोनों राजयों में थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी।

#MaharashtraAssemblyPolls: Counting of votes begins, starting with the postal ballots, at Colaba counting centre in Mumbai pic.twitter.com/2rPYF3GLC2